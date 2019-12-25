На Васенко иномарка врезалась в маршрутку

Вечером 25 декабря на пересечении улицы Васенко и Кондратьевского проспекта произошло ДТП с участием иномарки и микроавтобуса.

По словам очевидцев, участники ДТП осложнили движения на оживленном участке дороги.

«Двое затрудняют движение на месте пересечения Кондратьевского проспекта с улицей Васенко», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.