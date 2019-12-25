В России рекордно снизился уровень младенческой смертности

В России рекордно снизился уровень младенческой смертности
Младенец. Фото: pixabay

По итогам уходящего года в России отмечен рекордно низкий уровень смертности среди новорожденных, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Голиковой, в этом году показатель детской смертности стал рекордно низким за всю историю страны. По данным вице-премьера, за период с января по ноябрь 2019 года умерло на 29 тысяч младенцев меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

До низкого уровня также опустилась смертность россиян от туберкулеза. Голикова призвала обратить внимание на количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД прогнозирует рост смертности в результате аварий.

младенцы россия смертность
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за ДТП на Лиговском встали трамваи
Автор знаменитой песни из телесериала «Друзья» ушла из жизни
У задержанного генерала таможенной службы нашли золотые слитки
Приговоренный к пожизненному сроку экс-участковый признался в убийствах ...
В Петербурге ждут сплошного тумана
Из Севастополя в Петербург отправился поезд «Таврия»
СКА разгромил «Барыс». Артем Зуб оформил хет-трик
Молодой контрактник погиб во время учений в Мурманской области