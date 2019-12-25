Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП на Исаакиевской площади

Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП на Исаакиевской площади
По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 декабря на Исаакиевской площади произошло ДТП с участие экскурсионного автобуса и Volvo. В автобусе находились дети.

Как сообщили очевидцы, автобус Volvo столкнулись на Исаакиевской площади на пересечении с Большой Морской улицей.

«Автобус и Вольво помяли друг другу бока на Исаакиевской площади, где пересечение с Большой Морской. Мешают сильно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал, детей высадили, они ждут другой автобус. ДТП осложнило движение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

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