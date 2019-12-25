СКА разгромил «Барыс». Артем Зуб оформил хет-трик

Матч закончился со счетом 6:2 в пользу гостей. Фото: ХК СКА

Матч закончился со счетом 6:2 в пользу гостей. Фото: ХК СКА

СКА на выезде обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч закончился со счетом 6:2 в пользу гостей. Встреча прошла в Нур-Султане.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йори Лехтеря, Артем Зуб, Наиль Якупов и Василий Токранов.

Отметим, что защитник СКА Артем Зуб оформил хет-трик в этом матче. Две шайбы он забросил в первом периоде и один раз забил в третьем игровом отрезке.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 58 очком.

Следующий матч состоится 27 декабря. СКА сыграет с «Сибирью».

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года.