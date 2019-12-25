Кудашов прокомментировал победу СКА

Кудашов прокомментировал победу СКА
Алексей Кудашов. Фото: vk.com/ska

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своих подопечных над «Барысом» в матче чемпионата КХЛ.

Он отметил, что команда серьезно готовилась к этому матчу.

«Барыс» – очень сильная команда. Системна и организована. Надежна в обороне и с хорошими исполнителями в атаке. Мы серьезно отнеслись и рады победе», – сказал главный тренер, сообщает Sports.ru.

Напомним, сегодня СКА на выезде обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч закончился со счетом 6:2 в пользу гостей. Встреча прошла в Нур-Султане. Защитник СКА Артем Зуб оформил хет-трик в этом матче.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 58 очком. Следующий матч состоится 27 декабря. СКА сыграет с «Сибирью».

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года.

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