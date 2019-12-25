На Заозерной образовалась пробка из-за ДТП

На Заозерной образовалась пробка из-за ДТП
Встали фуры и легковые автомобили. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 декабря на Заозерной улице произошло ДТП, которое спровоцировало пробку.

Как сообщили очевидцы, движение оказалось полностью парализовано. Встали фуры и легковые автомобили.

«Из-за аварии полностью перекрыта Заозёрная улица, фуры стоят, легковые по тротуару,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети Вконтакте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МИД назвали возможные ответные меры на санкции США
В Совфеде оценили уголовное дело на Украине из-за проезда поезда по ...
На Заозерной образовалась пробка из-за ДТП
Кудашов прокомментировал победу СКА
ДТП на Ударников спровоцировало огромную пробку
Лесной пожар под Сочи потушили
Из-за ДТП на Лиговском встали трамваи
Автор знаменитой песни из телесериала «Друзья» ушла из жизни