На Заозерной образовалась пробка из-за ДТП

Вечером 25 декабря на Заозерной улице произошло ДТП, которое спровоцировало пробку.

Как сообщили очевидцы, движение оказалось полностью парализовано. Встали фуры и легковые автомобили.

«Из-за аварии полностью перекрыта Заозёрная улица, фуры стоят, легковые по тротуару,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети Вконтакте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.