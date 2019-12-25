В МИД назвали возможные ответные меры на санкции США

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В МИД рассказали, каким может быть ответ на санкции США против строительства «Северного потока – 2».

«Он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию», — рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».

При этом он отметил, что ограничения на въезд могут коснуться американских политиков которые больше всего участвовали в продвижении санкционных инициатив.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проработать ответные меры на санкции США против строительства «Северного потока — 2».

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.