Два водителя не поделили проезд на проспекте Медиков

Два водителя не поделили проезд на проспекте Медиков
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 декабря на проспекте Медиков произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, один участник движения подрезал другого. От удара один автомобиль вылетел на трамвайные пути.

«Жесткое ДТП на проспекте Медиков (в сторону Петроградки). Обошлось без пострадавших и большой пробки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

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