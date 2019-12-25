Водитель Hyundai Sonata устроил ДТП на Дворцовой набережной и сбежал

Вечером 25 декабря на Дворцовой набережной произошло ДТП с участием Hyundai Sonata и Kia.

По словам очевидцев, водитель Hyundai, поговорив с водителем Kia, скрылся с места происшествия.

«Совершив ДТП на Дворцовой набережной, человек на белой Хендай Соната скрылся с места ДТП. У него разбит передний бампер и левая передняя фара, если есть какая-нибудь информация, пишите, заранее спасибо», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Смысл скрываться если его и машину засняли. Видно под чем-то или без прав. Но ведь по-любому найдут рано или поздно», — пишет пользователь Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.