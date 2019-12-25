На Витебском машина превратилась в хлам после ДТП

На Витебском машина превратилась в хлам после ДТП
Пострадавший автомобиль разбит в хлам. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 декабря на Витебском проспекте перед поворотом на улицу Орджоникидзе произошло серьезное ДТП.

ДТП произошло около 17:50 по направлению к центру города. Подробности ДТП не сообщаются. Пострадавший автомобиль разбит в хлам.

Автор поста в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте» ищет свидетелей ДТП. Судя по опубликованным снимкам, машину уже нет смысла сдавать в ремонт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

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