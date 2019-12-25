«Мерседес» снес ограждение на проспекте Большевиков

«Мерседес» снес ограждение на проспекте Большевиков
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 декабря на перекрестке Большевиков и Тельмана.

Как сообщили очевидцы, «Мерседес» застрял в ограждении после ДТП с «Кией», после чего его закружило, он проехал по Большевиков, вылетел в разделитель, пробил его и остановился в «бочине» белого «Логана».

Информации о пострадавших не поступало. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

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