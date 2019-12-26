Радимов рассказал, как Семак довел до слез его бабушку

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, как тренер главной команды петербургского клуба Сергей Семак заставил его бабушку расплакаться.

Семак узнал, что бабушке Радимова исполняется 92 года и решил поздравить ее.

«Заходит Семак – цветы, конфеты, бутылочка коньяка. Увидев Семака, бабушка расплакалась. От восторга!», — рассказал Радимов, сообщает «Чемпионат».

Сергей Семак является тренером сине-бело-голубых в с мая прошлого года. Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал работу тренеров после поражения в матче с «Бенфикой» (0:3) и последующего вылета команды из Лиги Чемпионов. Однако возможность отставки Семака не обсуждалась.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Кержаков рассказал о своих ожиданиях от матча «Зенита» с «Бенфикой». Бывший участник петербургского клуба отметил, что надеется на победу «Зенита» и, тем не менее, понимает, что португальская «Бенфика» — сильный соперник.