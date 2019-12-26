Ночью на Михаила Дудина съехались пожарные и «скорая»

Ночью на Михаила Дудина съехались пожарные и «скорая»
Информации о пострадавших не поступало. vk.com/spb_today

В ночь на 26 декабря на улице Михаила Дудина произошел серьезный пожар.

На месте происшествия собралось много и пожарных расчетов и «скорой помощи».

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, припаркованные машины мешают спасателям подъехать к месту, где произошел пожар.

«Пожар на 24 этаже по адресу Михаила Дудина 25 корп2. Много пожарных расчетов, карета скорой помощи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина рассказал, что во время фламбирования фруктов на кухне кафе загорелась вентиляция. Из торгового центра было эвакуировано несколько сотен человек.

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