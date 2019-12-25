Повар кафе в «Монпансье» назвал причину пожара в ТРЦ

Мужчина рассказал, что во время фламбирования фруктов на кухне кафе загорелась вентиляция. Из торгового центра было эвакуировано несколько сотен человек.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на руководство торгового центра, возгорание произошло, когда повара на кухне фламбировали фрукты для десерта из новогоднего меню. По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, огонь распространился в вентиляции на площади 1 квадратный метр, из-за чего произошло задымление помещений.

Из торгового центра были эвакуированы около 500 человек. С возгоранием справились еще до приезда спасателей. Никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дымящегося ТРЦ «Монпансье» эвакуировали посетителей и работников.