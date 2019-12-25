Из дымящегося ТРЦ «Монпансье» эвакуировали посетителей и работников

В Петербургском торгово-развлекательном центре прошла утренняя эвакуация. Причиной экстренных мер стало задымление в одном из ресторанов.
Инцидент произошел сегодня утром, 25 декабря, в ТРЦ «Монпансье» на Планерной улице. На опубликованных фотографиях видно, что к месту происшествия прибыли спасатели. У здания столпились люди.
«Снаружи валит черный дым из трубы», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтатке».
В комментариях к записи пользователи пишут, что к спасателям прибыло еще два пожарных состава.
Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.
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