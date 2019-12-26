В Минфине предложли пересадить чиновников на такси

В Минфине предложли пересадить чиновников на такси
Такси. Фото: pixabay

В Министерстве финансов прозвучало предложение об отказе чиновников от служебных машин и использовании агрегаторов такси для их передвижения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера и главу министерства Антона Силуанова, в ведомстве действительно подготовили предложения о возможности использования агрегаторов такси для перевозки российских чиновников. «Почему бы и нет», — добавил Силуанов.

По словам министра, ранее, когда это предложение рассматривалось, стало известно, что использование агрегаторов получается дороже, чем покупка автомобилей и оплаты зарплаты для водителей. Однако сейчас, по его словам, это стало возможным из-за изменения цен на такси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура потребовала петербургских чиновников вовремя рассматривать обращения граждан.

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В Минфине предложли пересадить чиновников на такси
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