Прокуратура потребовала петербургских чиновников вовремя рассматривать обращения граждан

Прокуратура потребовала петербургских чиновников вовремя рассматривать обращения граждан
По фактам нарушений было внесено представление в адрес главы МО. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Выборгского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Визиту сотрудников ведомства подверглась администрация МО «Светлановское».

В ходе проверки выяснилось, что в сентябре в адрес главы администрации было направлено обращение депутата ЗакСобрания города в интересах местного жителя по вопросам организации движения транспорта на внутриквартальной территории около дома 15 по Дрезденской улице.

В результате администрация образования не подтвердила факт направления ответа в адрес депутата ЗакСобрания.

По фактам нарушений было внесено представление в адрес главы МО, которое удовлетворено, виновному должностному лицу объявлено замечание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургская организация было оштрафована за нарушение закона. Нарушения выявила прокуратура.

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