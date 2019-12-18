Прокуратура потребовала петербургских чиновников вовремя рассматривать обращения граждан

По фактам нарушений было внесено представление в адрес главы МО. Фото: pixabay

По фактам нарушений было внесено представление в адрес главы МО. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Выборгского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Визиту сотрудников ведомства подверглась администрация МО «Светлановское».

В ходе проверки выяснилось, что в сентябре в адрес главы администрации было направлено обращение депутата ЗакСобрания города в интересах местного жителя по вопросам организации движения транспорта на внутриквартальной территории около дома 15 по Дрезденской улице.

В результате администрация образования не подтвердила факт направления ответа в адрес депутата ЗакСобрания.

По фактам нарушений было внесено представление в адрес главы МО, которое удовлетворено, виновному должностному лицу объявлено замечание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургская организация было оштрафована за нарушение закона. Нарушения выявила прокуратура.