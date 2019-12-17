Прокуратура оштрафовала петербургскую организацию за нарушение законодательства

В Петербурге прокуратура Приморского района провела проверку исполнения организациями законодательства о противодействии коррупции.

Проверке подвергся ООО «МКК «Бумажник». Руководитель общества, трудоустроив бывшего федслужащего (судебный пристав-исполнитель), вопреки требованиям закона не направил уведомление о приеме на работу в установленный законом 10-дневный срок по последнему месту его службы.

Как сообщили в прокуратуре города, по постановлению прокурора общество привлечено судом к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ. Теперь руководителю предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что городская прокуратура помогла петербуржцам с ограниченными возможностями найти работу.