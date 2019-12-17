Прокуратура оштрафовала петербургскую организацию за нарушение законодательства

Прокуратура оштрафовала петербургскую организацию за нарушение законодательства
Руководителю предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Приморского района провела проверку исполнения организациями законодательства о противодействии коррупции.

Проверке подвергся ООО «МКК «Бумажник». Руководитель общества, трудоустроив бывшего федслужащего (судебный пристав-исполнитель), вопреки требованиям закона не направил уведомление о приеме на работу в установленный законом 10-дневный срок по последнему месту его службы.

Как сообщили в прокуратуре города, по постановлению прокурора общество привлечено судом к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ. Теперь руководителю предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что городская прокуратура помогла петербуржцам с ограниченными возможностями найти работу.

проверка прокуратура санкт-петербурга штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец поджег Mercedes-Benz отельера из Кемерово
Прокуратура оштрафовала петербургскую организацию за нарушение законодательства
Аэропорт Пулково обзаведется новым терминалом с бомбоубежищем к 2039 году
Школьницу из Ленобласти напоили водой с психотропами
Задержан подозреваемый в краже вещей на 200 тысяч из дачного дома в Сусанино
Российская «Дылда» вошла в шорт-лист «Оскара»
В Ленобласти ищут лжеполицейских, похитивших двух мужчин
Названы самые угоняемые машины 2019 года в Петербурге