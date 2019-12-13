Прокуратура помогла петербуржцам с ограниченными возможностями получить работу

Прокуратура помогла петербуржцам с ограниченными возможностями получить работу
Работодатель принял на работу 4 граждан с ограниченными возможностями. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Адмиралтейского района проверила соблюдение законодательства о соцзащите инвалидов в деятельности предприятий и организаций.

Согласно закону работодатели, численность работников которых более 100 человек, в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, обязаны создавать или выделять им рабочие места. Соответствующие нарушения были выявлены в деятельности ООО «ГЕОФАРМ».

Как сообщили в прокуратуре города, руководителю организации внесли представление о выявленных нарушениях. Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Благодаря вмешательству сотрудников ведомства работодатель принял на работу 4 граждан с ограниченными возможностями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургская прокуратура восстановила права работников на получение зарплаты. Сотрудники получали выплаты раз в месяц.

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