Прокуратура восстановила права петербургских работников на своевременную выплату зарплаты

В Петербурге прокуратура Кронштадтского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в отношении ООО «СК «Козерог».
В результате проверки сотрудники ведомства выяснили, что сроки выплаты зарплат не соблюдались, сотрудники получали заработанные деньги раз в месяц.
Как сообщили в прокуратуре города, работодателю внесли представление с требованием об изменении порядка выплат. Материалы дела были направлены в Госинспекцию труда Петербурга, по результатам их рассмотрения главного бухгалтера организации привлекли к административной ответственности.
Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.
Нарушения были устранены.
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