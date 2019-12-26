Русскую копию Tesla Cybertruck выставили на продажу в Подмосковье

В Подмосковье на продажу выставили самодельную реплику пикапа Tesla Cybertruck, созданного на основе ВАЗ-2109.

Объявление о продаже русского Tesla Cybertruck было опубликовано на сайте Auto.ru. Механики, создавшие проект, использовали в качестве корпуса машины металлические листы, что сделало ее похожей на настоящую Tesla Cybertruck. На это было затрачено 80 тысяч рублей. Позже создатели проекта опубликовали на YouTube обзор на автомобиль.

Владельцы авто просят за него 666 666 рублей. Они пишут, что копия Tesla Cybertruck на ходу и продается со всеми необходимыми документами. Однако при этом, они рекомендуют возить с собой болгарку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США оценили русскую копию Tesla Cybertruck.