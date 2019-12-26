Работника Жилкомсервиса в Красносельском районе оштрафовали за молчание

Прокуратура возбудила в отношении должностного лица ответственного за рассмотрение обращений. Фото: pixabay

Прокуратура возбудила в отношении должностного лица ответственного за рассмотрение обращений. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Красносельского района проверила, как ООО «Жилкомсервис No 1» реагирует на обращения граждан.

В ходе проверки выяснилось, что гражданами в ЖКС были направлены четыре обращения, однако ответов на них не последовало.

Прокуратура возбудила в отношении должностного лица, ответственного за рассмотрение обращений, четыре дела об административном правонарушении по факту отказа в предоставлении информации.

Как сообщили в прокуратуре города, суд оштрафовал виновного на 15 тыс. рублей, кроме того ему объявлено предупреждение.

В адрес руководителя ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского района» внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прокуратура Петербурга заинтересовалась «Водонапорной башней» в Красном Селе. Сотрудники требуют привести в порядок объект культурного наследия.