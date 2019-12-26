В Петербурге вновь заработала онлайн-карта движения транспорта

В Петербурге вновь заработала онлайн-карта движения транспорта
Проблемы в работе онлайн-карты начались еще 24 декабря. Фото: Baltphoto

Интерактивная карта движения общественного транспорта в Северной столице теперь снова доступна для горожан.

Более двух дней воспользоваться сервисом было невозможно. В четверг, 26 декабря, служба вернулась к полноценной работе, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок». При этом в учреждении отметили, что технический сбой произошёл не со стороны организации, а из-за неполадок на межсерверном гейте.

До устранения поломки операторы вручную регулировали маршруты автобусов на линии. Отметим, что онлайн-карта отслеживает не только передвижение общественного транспорта, но и количество совершенных рейсов. Эти данные впоследствии применяются для расчета субсидии для перевозчика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга утвердило стоимость проезда в общественном транспорте в грядущем году.

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