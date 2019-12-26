«План-перехват» спас жизнь похищенному жителю Петербурга

&#171;План-перехват&#187; спас жизнь похищенному жителю Петербурга
Причина похищения петербуржца пока неизвестна. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области

Полицейские Петродворцового района оперативно задержали злоумышленников, подозревающихся в похищении человека.

Утром четверга, 26 декабря, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в Петергофе четверо неизвестных избили мужчину, а затем силой затолкали его в BMW и уехали. Стражи порядка незамедлительно выяснили, что похищенный — 44-летний местный житель, занимающийся, по словам его супруги, «валютными операциями».

Через несколько часов полицейские задержали подозреваемых, уроженцев ближнего зарубежья, а также самого пострадавшего, которого отправили в больницу. Правоохранители по-прежнему разыскивают четвертого участника нападения, бывшего за рулем. Брошенный автомобиль нашли на КАД в Красносельском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на полгода заключения осудили хулигана, распылившего газ в салоне автобуса.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти погоня похищение санкт-петербург
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