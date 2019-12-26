Мединский рассказал, что Минкультуры займется возрождением «Ленфильма»

"Кто бы ни возглавил "Ленфильм" в ближайшее время как новый генеральный директор, политика на возрождение студии останется прежней", - подчеркнул Мединский. Фото: kremlin.ru

"Кто бы ни возглавил "Ленфильм" в ближайшее время как новый генеральный директор, политика на возрождение студии останется прежней", - подчеркнул Мединский. Фото: kremlin.ru

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство продолжит развитие петербургской киностудии, являющейся национальным достоянием.

Министр добавил, что «Ленфильм» по-прежнему останется самостоятельной, независимой киностудией. Мощности кинопроизводственной площадки Санкт-Петербурга планируется максимально «загрузить» со стороны Минкульта, отметил Мединский в своем заявлении журналистам в четверг, 26 декабря.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что это стало одной из причин кадровых перестановок, не так давно произошедших в киностудии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эдуарда Пичугина освободили от должности генерального директора «Ленфильма». Поводом к рассмотрению возможности смены главы киностудии стало обращение «Союза кинематографистов РФ» к Владимиру Путину.