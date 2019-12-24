Мединский решил уволить гендиректора «Ленфильма»

Мединский решил уволить гендиректора &#171;Ленфильма&#187;
Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Эдуард Пичугин освобожден от должности гендиректора киностудии «Ленфильм». Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Принято решение о смене гендиректора киностудии», — сказал Мединский, сообщает ТАСС.

Ранее Союза кинематографистов Петербурга подготовил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина от должности. Текст обращения одобрен 19 ноября на общем собрании членов Санкт-Петербургской организации общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ». В обращении они просили освободить Пичугина от должности и организовать проверку деятельности киностудии с привлечением аудиторов Счетной палаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киностудия «Ленфильм» получит субсидию 500 млн рублей на покрытие задолженности перед банком ВТБ.

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