«Газпрому» построят яхт-клуб под Петербургом за 27 млрд рублей

Работы начнут выполнять весной 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Гостиничный комплекс с яхт-клубом для «Газпром» построят под Санкт-Петербургом в городе Стрельна. На его возведение готовы построить 27 миллиардов рублей.

По предварительным данным, в роли подрядчика выступит ООО «Управляющая компания Кредо». До этого компания занималась реставрацией Сената и Синода.

Еще несколько лет назад «Газпром» утверждал, что на территории комплекса будут гостиница, спа, яхт-клуб и много чего еще.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочка «Газпрома» купила производителя энергооборудования «РЭП Холдинг». Также покупателю достались 100% «Невского завода» и 51% «Электропульт-системы», которые входят в «РЭП холдинг».