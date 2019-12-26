Забывчивость зависит от времени суток

Японские ученые из Токийского университета, исследуя механизмы памяти, пришли к выводу, что в разное время суток память работает с разной интенсивностью.

Исследователи изучали реакции мышей на знакомство с неизвестным предметом. Так, утром мыши эффективнее запоминали новую вещь и к вечеру могли его вспомнить. А вот после вечернего знакомства утром им с трудом удавалось восстановить назначение предмета в памяти, пишет журнал Nature Communications.

Таким образом, ученые заключили, что активность памяти связана с работой гена BMAL1, который максимально активен утром, и минимально — в вечернее время. Результаты исследований, считают эксперты, помогут в борьбе с Альцгеймером и деменцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альфа-ритмы мозга способны повысить концентрацию и улучшить внимание.