В Петербурге трех мужчин подозревают в похищении человека

Петербуржца затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Все случилось в Петергофе во дворе на Чичеринской. Мужчина вышел из подъезда и сел в «БМВ», когда к нему подъехал «Бумер». Из отечественной легковушки вышли трое, которые вытащили из салона местного жителя, колотят его и заставляют сесть в своей автомобиль.

Очевидцы заявили об инциденте в полицию – они отреагировали на сообщение и отправились за подозрительной машиной. Похититель удалось задержать на Дунайском. Ими оказались уроженцы Кабардино-Балкарии.

Не уточняется, зачем им нужно было похищать человека. Полицейские разыскивают четвертого соучастника, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка заказала похищение и убийство своего приятеля.