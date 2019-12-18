Петербурженка заказала похищение и убийство своего приятеля

Лишь один из шестерых фигурантов дела согласился сотрудничать со следствием. Фото: pixabay.com

Лишь один из шестерых фигурантов дела согласился сотрудничать со следствием. Фото: pixabay.com

Жительница Северной столицы заплатила 900 тысяч рублей за «ликвидацию» своего знакомого, с которым у нее, судя по всему, были сложные отношения.

О завершении уголовного дела в отношении Марины Василевской и пятерых её соучастников сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Петербургу. По версии следствия, в период с апреля по май 2018 года обвиняемая заплатила почти миллион рублей группе злоумышленников, которые похитили и убили знакомого Василевской.

Женщина, вероятно, испытывала к жертве сильную неприязнь. 21 мая 2018 года трое мужчин затолкали ничего не подозревавшего приятеля Василевской в «Ниссан» и отвезли на безлюдную территорию лесного массива в поселке Лисий Нос, где выполнили договорённость и убили пострадавшего, а затем закопали его труп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Северной столицы будут судить за поджог квартиры своего товарища.