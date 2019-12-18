Житель Петербурга поджег квартиру своего знакомого и оказался на скамье подсудимых

Жителя Петербурга будут судить по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину, путем поджога).
Как полагает следствие, злоумышленник поджег квартиру своего знакомого из-за того, что тот снял деньги с кредитной карты обвиняемого и не вернул, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция раскрыла поджог дорогостоящей иномарки, принадлежащей бывшему российскому хоккеисту Пахрудину Гимбатову. Стоимость автомобиля оценивается в 1,4 млн рублей.