Житель Петербурга поджег квартиру своего знакомого и оказался на скамье подсудимых

злоумышленник поджег квартиру своего знакомого из-за того, что тот снял деньги с кредитной карты обвиняемого и не вернул. Фото: Pixabay

злоумышленник поджег квартиру своего знакомого из-за того, что тот снял деньги с кредитной карты обвиняемого и не вернул. Фото: Pixabay

Жителя Петербурга будут судить по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину, путем поджога).

Как полагает следствие, злоумышленник поджег квартиру своего знакомого из-за того, что тот снял деньги с кредитной карты обвиняемого и не вернул, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция раскрыла поджог дорогостоящей иномарки, принадлежащей бывшему российскому хоккеисту Пахрудину Гимбатову. Стоимость автомобиля оценивается в 1,4 млн рублей.