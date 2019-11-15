В Петербурге задержали гражданина, совершившего поджог «Ягуара» бывшего хоккеиста СКА

В Петербурге сожгли автомобиль марки Jaguar за 1,4 млн рублей. Фото: pixabay

В Петербурге сожгли автомобиль марки Jaguar за 1,4 млн рублей. Фото: pixabay

Полиция раскрыла поджог дорогостоящей иномарки, принадлежащей бывшему российскому хоккеисту Пахрудину Гимбатову. Стоимость автомобиля оценивается в 1,4 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, автомобиль марки Jaguar XF сгорел возле дома №155 на Московском проспекте. Полиция возбудило уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога.

Спустя месяц, 13 ноября, правоохранители задержали 48-летнего гражданина. Его изобличили в совершении указанного преступления.

Установлено, что у задержанного произошел дорожный конфликт с хоккеистом. На почве этого мужчина установил, где владелец «Ягуара» паркует свое авто. Затем он купил бензин, приехал к месту парковки на мотоцикле, совершил поджог и скрылся.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте сожгли Jaguar бывшего хоккеиста СКА.