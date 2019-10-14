На Московском проспекте сожгли Jaguar бывшего хоккеиста СКА

На Московском проспекте сожгли Jaguar бывшего хоккеиста СКА
В Петербурге сожгли автомобиль марки Jaguar за 1,4 млн рублей. Фото: pixabay

В Петербурга у бывшего российского хоккеиста Пахрудина Гимбатова сожгли автомобиль марки Jaguar за 1,4 млн рублей. Все произошло в ночь на 13 октября.

Как стало известно GazetaSPb, по неизвестной причине в ночь на воскресенье загорелся автомобиль Jaguar XF. Машина была припаркована возле дома 155 по Московскому проспекту. С заявлением в полицию обратился хозяин авто — Пахрудин Гимбатов.

При пожаре никто, кроме иномарки, не пострадал. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, размещенных на фасаде находящегося поблизости дома. По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Пахрудин Гимбатов начал играть за петербургский СКА в 2006 году. После он играл в составе петербургского «Спартака» и подмосковного «Титана». Свою карьеру он завершил в череповецкой «Северстали» после получения травмы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Херсонской сгорели Volkswagen и Жигули.

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