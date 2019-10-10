На Херсонской сгорели Volkswagen и Жигули

В ночь на 11 октября на Херсонской улице сгорели два автомобиля.

По словам очевидцев, пожар произошел возле дома № 19. Сгорели два автомобиля Volkswagen и LADA 2104.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Сотрудники МЧС уже справились с огнем. От пожара остался только столб копоти.

«У дома 19 по Херсонской улице сгорела, вроде четверка и Фольксваген», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что КамАЗ и десять легковушек столкнулись на КАД: один автомобиль сгорел.