В Ленобласти на 150 «квадратах» горит ангар с грузовиками

В Ленобласти на 150 &#171;квадратах&#187; горит ангар с грузовиками
Фото: Pixabay

Спасатели рассказывают, что пострадавших не обнаружено.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Все случилось на 2-й Поперечной улице в поселке Ново-Ковалево. О пожаре спасателям заявили в половину шестого вечера. Огнем был охвачен ангар с грузовиками – он успел распространиться на 150 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, а вот несколько машин точно сгорели и не подлежат восстановлению.

Непонятно, что стало причиной инцидента. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства пожара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестные подожгли могилу Децла на Пятницком кладбище. В администрации учреждения предположили, что возгорание было непреднамеренным — возможно, огонь занялся из-за непотушенных свеч, оставленных фанатками певца.

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