В Ленобласти с 2020 года подорожает проезд в автобусах

Цены не менялись на протяжении четырех лет.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем рассказали в пресс-службе районной администрации. В Выборе за поездку в одну сторону на автобусе придется заплатить 33 рубля. Цены поднимутся с первого января 2020 года. Отмечается, что стоимость за билет на общественный транспорт в пригородных направлениях не изменится – за один километр пассажирам придется заплатить четыре рубля.

В остальных населенных пунктах стоимость проезда также изменится – она увеличится на 10%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цены на жетоны в петербургском метро могут подняться до 60 рублей. В Комтрансе отметили, что для фиксации повышения стоимости проезда на 5 рублей, а не 15-25, ко второму и третьему чтениям законопроекта необходимо получение субсидии размером около 1,7 миллиарда рублей, которая покроет недостаток средств.