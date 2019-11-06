Цены на жетоны в петербургском метро могут подняться до 60 рублей

Стоимость разового проезда на метро может подорожать до 60 рублей, а на наземном транспорте — до 50 рублей.

Об этом сообщил парламентарий Борис Вишневский, получив ответ от Комитета транспорта на свой запрос. Как рассказывает чиновник, сдерживание роста тарифов привело к тому, что затраты предприятий больше не могут покрываться лишь за счет перевозки пассажиров.

В Комтрансе отметили, что для фиксации повышения стоимости проезда на 5 рублей, а не 15-25, ко второму и третьему чтениям законопроекта необходимо получение субсидии размером около 1,7 миллиарда рублей, которая покроет недостаток средств. В противном случае, разовый билет на метро или наземный транспорт станет значительно дороже.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество проездов по трассе М-11 вырастет, предположительно, в два раза.