Кудрявцева жалуется на ухудшение состояния после операции

Телеведущей удаляли протекающий имплант из груди.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем телеведущая Лера Кудрявцева рассказывает в Instagram-аккаунте. Она написала несколько дней назад, что ее положили в больницу из-за поврежденного импланта. Оказывается, он протекал на протяжении нескольких лет. Кудрявцевой пришлось лечь под нож – сейчас она чувствует не очень хорошо.

«Что-то сегодня так похуже состояние»

— испугала подписчиков телеведущая.

Звезде приходится принимать обезболивающие, антибиотики, а также гормональный препарат с мощным противовоспалительным эффектом. Тем не менее, Кудрявцева не потеряла аппетит и с радостью принимает гостей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург объяснила, что могло пойти не так с имплантом Кудрявцевой. Врач объяснила, что лопнуть имплант может в нескольких случаев.