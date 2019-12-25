Хирург объяснила, что могло пойти не так с имплантом Кудрявцевой

Звезда призналась, что находится в больнице из-за лопнувшего импланта, который протекает около пяти лет.

Своим мнением поделилась главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, сообщает «Доктор Питер». Врач объяснила, что лопнуть имплант может в нескольких случаев. Во-первых, на его цельность влияют чрезмерные нагрузки на грудь или травмы. Во-вторых, имплант мог поставить не очень опытный специалист. Она заверила, что силикон мог затечь только в поверхностные ткани груди.

Обычно пациентки не сразу замечают, что что-то не так. Они начинают жаловаться на деформацию формы груди спустя время – так, Кудрявцева обратила внимание на проблему только спустя пару лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрявцеву госпитализировали из-за лопнувшего импланта. Телеведущая хотела увеличить грудь, но после не очень качественной операции угодила в больницу.