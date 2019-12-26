Пугачева не хочет видеть, как Бузова «трясет арбузами» на «Голубом огоньке»

Артистка якобы обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой не пускать певицу в эфир.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщают различные СМИ, уверяя, что Алла Пугачева не хочет, чтобы Ольга Бузова выступала на «Голубом огоньке». Ей не нравится поведение артистки и ее неуместная «тряска арбузами» во время семейного праздника.

К слову, на данный момент в сети говорят, что Ольга Бузова вместе с Евгением Петросяном станет ведущей программы. Юморист, комментируя знакомство с певицей, заверил, что она – профессионал и яркая личность.

По предварительным данным, Первый канал вырезал выступление певицы из эфира и не покажет еще 7 января. Сама Алла Пугачева отказалась от съемок в «Голубом огоньке».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аллу Пугачеву чаще всего обсуждали в 2019 году. Несмотря на то, что певица не особо выходит в свет, она продолжает волновать общественность просто своим существованием.