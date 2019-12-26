Пелагея рассталась с хоккеистом сборной России

Пара была вместе около трех лет. В браке у певицы и спортсмена родилась девочка.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем певица Пелагея рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что разводится с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным после трех лет брака. Процесс артистка назвала не самым приятным, но заверила, что не перестанет болеть за команду после разрыва. Пелагея также выразила надежду, что Телегин останется хорошим отцом и продолжит общаться с дочерью. О причинах развода артистка не написала ни слова.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки…»,

— пояснила Пелагея.

Напоминаем, что СМИ сообщали, что Телегина видели с любовницей. Насколько достоверна эта информация – остается только гадать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пелагея интригует поклонников, отвечая на вопросы о беременности. Певица не любит рассказывать подробности личной жизни, но все-таки проговорилась.