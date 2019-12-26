Беглов поздравил Боярского с днем рождения и вручил ему почетный знак

26 декабря актеру исполнилось 70 лет. Он родился в Ленинграде и продолжает жить в родном городе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил народного артиста Михаила Боярского с днем рождения. В честь актера устроили торжественную церемонию, в рамках которой глава города поблагодарил Боярского за все, что он сделал для искусства, и вручил ему почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Беглов подчеркнул, что россияне очень любят Боярского, но больше всего им гордятся земляки.

На мероприятии также присутствовала Алиса Фрейдлих, которая тоже сказала несколько приятных слов. После все желающие посмотрели премьеру спектакля «В этом милом старом доме».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский заявил, что женщина должна родить и любить мужа. Актер считает, что такими женщин создал бог и они не должны забывать о своей роли.