В Казахстане 7 человек погибли при крушении самолета

В Казахстане 7 человек погибли при крушении самолета
Место крушения. Фото: instagram.com/qazaviation

В Казахстане потерпел крушение самолет, следовавший из Алма-Аты в Нурсултан. В результате авиакатастрофы есть погибшие.

На воздушном судне авиакомпании Bek Air находились, по предварительным данным, сто человек: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Как сообщили «РИА Новости», в результате произошедшего погибли как минимум семь человек. В настоящее время идет эвакуация пассажиров и членов экипажа самолета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крушении частного вертолета над Новосибирском. Воздушное судно разбилось. На его борту находился только пилот, он не выжил.

казахстан крушение самолет
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