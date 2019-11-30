Пилот частного вертолета погиб при крушении под Новороссийском

В Краснодарском крае, неподалеку от Абрау-Дюрсо и Новороссийска, произошло крушение частного вертолета. Погиб один человек.

Как сообщает РИА Новости, частный вертолет, вылетевший из Дюрсо в Анапу, разбился в Новороссийском районе. На борту находился только пилот — директор некоммерческого партнёрства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королёв, он не выжил.

По данным экстренных служб, вертолет потерял управление, врезался в гору и рухнул, после чего загорелся. Все обстоятельства крушения устанавливаются.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь человек погибли в авиакатастрофе в Канаде.