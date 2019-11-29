Семь человек погибли в авиакатастрофе в Канаде

Возле города Кингстон в канадской провинции Онтарио произошло крушение легкомоторного самолета Piper PA-32. На борту находились семь человек, все погибли.

Как сообщает телеканал CTV, Канадский совет по безопасности на транспорте подтвердил данные о погибших в результате крушения. Известно также, что среди погибших трое детей в возрасте 3, 11 и 15 лет.

Самолет вылетел из Торонто и рухнул в нескольких километрах от городского аэропорта в густом лесу, куда трудно добраться спасателям, они смогли это сделать только на следующий день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет из Петербурга экстренно приземлился в Берлине из-за проблем с датчиком. Экипаж отметил, что не работал детектор дыма, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет и разобраться с ситуацией.