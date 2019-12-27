Прокуратура требует привести в порядок трансформаторную подстанцию в парке Победы

Прокуратура провела проверку соблюдения закона в сфере охраны объектов культурного наследия, расположенных в «Московском Парке Победы», большинство из которых внесены в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

В ходе проверки выяснилось, что трансформаторная подстанция (1950-е гг., арх. В.Д. Кирхоглани), принадлежащая ПАО «Ленэнерго», находится в неудовлетворительном состоянии, сообщили в надзорном ведомстве.

На стенах обнаружены разрушенные и ослабленные участки, многочисленные отслоения, коррозия облицовки и штукатурки, разрушение архитектурных деталей, обрушения отделочного слоя.

В адрес ПАО «Ленэнерго» внесено представление об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга жильцы пожаловались в прокуратуру на незаконную перепланировку дома, который представляет из себя объект культурного наследия. Речь идет о доме 51 на Садовой улице Петербурга. Проверка показала, что компания “Тандер” решила открыть в помещении магазин “Магнит” и поэтому демонтировала перегородки и заполнила дверные проемы.