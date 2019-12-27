Прокуратура требует привести в порядок трансформаторную подстанцию в парке Победы

Прокуратура требует привести в порядок трансформаторную подстанцию в парке Победы
Прокуратура Петербурга. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Прокуратура провела проверку соблюдения закона в сфере охраны объектов культурного наследия, расположенных в «Московском Парке Победы», большинство из которых внесены в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

В ходе проверки выяснилось, что трансформаторная подстанция (1950-е гг., арх. В.Д. Кирхоглани), принадлежащая ПАО «Ленэнерго», находится в неудовлетворительном состоянии, сообщили в надзорном ведомстве.

На стенах обнаружены разрушенные и ослабленные участки, многочисленные отслоения, коррозия облицовки и штукатурки, разрушение архитектурных деталей, обрушения отделочного слоя.

В адрес ПАО «Ленэнерго» внесено представление об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга жильцы пожаловались в прокуратуру на незаконную перепланировку дома, который представляет из себя объект культурного наследия. Речь идет о доме 51 на Садовой улице Петербурга. Проверка показала, что компания “Тандер” решила открыть в помещении магазин “Магнит” и поэтому демонтировала перегородки и заполнила дверные проемы.

парк победы подстанция прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Купчино неизвестный вынес из магазина автомат с игрушками
В Шушарах водитель успел выбраться из полыхающей маршрутки
«Минеры» снова угрожают судам и школам в Петербурге
В Гатчинском районе женщина обратилась в полицию после того, как пьяный сын ...
Прокуратура требует привести в порядок трансформаторную подстанцию в парке Победы
РПЦ изменила правила крещения детей
В Ленобласти вырастет стоимость проезда в автобусах с 1 января 2020 года
В Петергофе четверо на «ВАЗе» похитили человека из-за 160 тысяч