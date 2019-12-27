Житель Петербурга восемь раз выстрелил в свою жертву у больницы

Житель Петербурга восемь раз выстрелил в свою жертву у больницы
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto

Житель Петербурга подозревается в покушении на убийство по найму. По версии следствия, в марте 2016 года он за вознаграждение в размере 5 млн рублей должен был организовать убийства потерпевшего.

После чего, преступник прибыл к месту работы жертвы в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54», где стал поджидать у входа, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Злоумышленник, увидев выходящего с работы потерпевшего, согласно преступному плану, из неустановленного огнестрельного оружия выстрели в него не менее восьми раз.

При этом, преступный умысел на убийство не был доведен до конца, в связи с тем, что потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Заказчик преступления от органов предварительного следствия скрылся. Он объявлен в международный розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Колпинский районный суд приговорил местного жителя к 10,5 года колонии строгого режима за жестокое убийство. В момент преступления он был в нетрезвом виде.

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