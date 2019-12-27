На Руставели самосвал задавил LADA

Днем 27 декабря на улице Руставели произошло ДТП с участием самосвала и LADA.
Как сообщили очевидцы, около Пискаревского проспекта большегруз марки Volvo Врезался в легковой автомобиль марки LADA.
«На Руставели, около Пискаревского, самосвал Вольво задавил Ладу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
В районе ДТП образовалась небольшая пробка. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.