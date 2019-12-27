На Руставели самосвал задавил LADA

На Руставели самосвал задавил LADA
В районе ДТП образовалась небольшая пробка. vk.com/spb_today

Днем 27 декабря на улице Руставели произошло ДТП с участием самосвала и LADA.

Как сообщили очевидцы, около Пискаревского проспекта большегруз марки Volvo Врезался в легковой автомобиль марки LADA.

«На Руставели, около Пискаревского, самосвал Вольво задавил Ладу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В районе ДТП образовалась небольшая пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге «заминировали» два отделения полиции
Кристина Асмус попала в больницу с инфекцией
На Мурманском шоссе погиб человек под колесами иномарки
На новогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Петербурге зарегистрируют отдельный мета-бренд города для китайцев
Главу МО «Юго-Запад» будут судить за превышение полномочий
Двое жителей Ленобласти могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку
На Ленинском проспекте обокрали иностранца — у него случился ...