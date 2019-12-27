Пенсионер чудом остался жив после ДТП с автобусом в Сосновом Бору

Пенсионер чудом остался жив после ДТП с автобусом в Сосновом Бору
Пенсионера госпитализировали. Фото: pixabay

В Сосновом Бору пассажирский автобус сбил пожилого мужчину. Пенсионер чудом выжил.

ДТП произошло сегодня 27 декабря, на пересечении улиц Комсомольской и Ленинградской. Местный житель пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал общественный транспорт.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате полученных травм мужчину госпитализировали. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Пассажиров в салоне автобуса не было.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербурженке, которая лишилась ювелирных украшений после свидания.

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