Пенсионер чудом остался жив после ДТП с автобусом в Сосновом Бору

В Сосновом Бору пассажирский автобус сбил пожилого мужчину. Пенсионер чудом выжил.

ДТП произошло сегодня 27 декабря, на пересечении улиц Комсомольской и Ленинградской. Местный житель пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал общественный транспорт.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате полученных травм мужчину госпитализировали. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Пассажиров в салоне автобуса не было.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.

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