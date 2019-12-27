Чемпион по парусному спорту лишился своей иномарки в Юнтолово

Мастер спорта СССР по парусному спорту обратился в полицию с заявлением об угоне своего Kia Rio. Полиция обнаружила пропажу и вернула авто владельцу.

Инцидент произошел 16 декабря. Пострадавший, 46-летний спортсмен Игорь Цветков, объяснил, что его автомобиль Kia Rio, припаркованный возле дома, угнали. Материальный ущерб чемпион оценил в 880 тысяч рублей. В среду, 25 декабря, правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Злоумышленником оказался 52-летний ранее судимый житель Иркутска. У него на работе обнаружили пропажу — Kia Rio Цветкова, причем номера уже были изменены. Кроме того, полиция задержала второго подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии, вероятно, соучастника преступлений. Стражи порядка устанавливают обстоятельства преступной деятельности угонщиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании преступников, похитивших предпринимателя в Петергофе.